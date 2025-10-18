Росія атакувала південь України: є поранені у чотирьох областях

Обстріл України 18 жовтня

Зауважимо, що російські окупанти протягом ночі атакували кілька районів Дніпропетровської області. Як наслідок - виникло кілька пожеж, а також від ворожих обстрілів постраждала лікарня.

Крім того, ми писали, що в ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя. У місті було зафіксовано кілька ударів, а пізніше й кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.

До всього цього окупанти атакували й Полтавську область. Зокрема через удари в Полтаві виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств.