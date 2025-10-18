Росіяни три рази вдарили вночі по Запоріжжю: пошкоджено навчальний заклад, були пожежі
В ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя. У місті було кілька пожеж та пошкоджено навчальний заклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Три удари завдали росіяни вночі по Запоріжжю. Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно", - йдеться у повідомленні.
Також Федоров поінформував, що постраждалих, на щастя, немає.
Удари РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, що Запоріжжя регулярно піддається російським обстрілам. Для ударів по місту ворог застосовує ударні безпілотники, ракети та авіабомби.
Так, в ніч на 10 жовтня війська країни-агресора завдали щонайменше 7 ударів дронами. В результаті ворожого обстрілу горів житловий будинок і постраждали люди.
Трохи раніше, в ніч на 5 жовтня, Запоріжжя зазнало комбінованої атаки РФ. Влада повідомляла, що окупанти пошкодили будинки, був удар по території одного з підприємств, виникли пожежі, і навіть були постраждалі та загиблий.