Росіяни три рази вдарили вночі по Запоріжжю: пошкоджено навчальний заклад, були пожежі

В ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя. У місті було кілька пожеж та пошкоджено навчальний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Три удари завдали росіяни вночі по Запоріжжю. Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно", - йдеться у повідомленні.

Також Федоров поінформував, що постраждалих, на щастя, немає.