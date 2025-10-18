РФ вночі атакувала Дніпропетровщину: під ударом була лікарня, виникло кілька пожеж

Російські війська вночі атакували кілька районів Дніпропетровської області. Виникло кілька пожеж, від обстрілів постраждала лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram т.в.о. глави Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

За його словами, також агресор бив FPV-дронами по Нікопольщині, обстріляв одну з громад з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Покровська громада. На щастя, люди не постраждали.

"Гучно було у Синельниківському районі. Агресор атакував безпілотниками Петропавлівську і Покровську громади. Виникли пожежі. Пошкоджені медзаклад, авто. Понівечені ферма і теплиця", - зазначив Гайваненко.

Удари РФ по Дніпропетровщині

Війська РФ з перших днів повномасштабного вторгнення атакують Дніпропетровську область різними засобами ураження.

Так, 10 жовтня РФ атакувала Дніпропетровську область. Під ударом була енергетична інфраструктура, відомо про одного постраждалого – поранений 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.

Окрім того, 4 жовтня російські війська вночі нанесли комбінований удар по Дніпропетровській області. Зокрема, під ударом були Дніпро та Павлоград.

Також 30 вересня Дніпро зазнало масштабної атаки "Шахедами". У місті було зафіксовано декілька займань. Внаслідок російського обстрілу у місті було пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології.

Станом на кінець дня 30 вересня було відомо про 28 постраждалих. Серед них – 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. Госпіталізовано 12 людей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру. Він заявив, що рятувальники, всі комунальні та екстрені служби наразі працюють у місті після прильоту російських дронів-камікадзе.