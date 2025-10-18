Россия атаковала юг Украины: есть раненые в четырех областях

Россия продолжает атаковать юг Украины. Под ударами оказались населенные пункты Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
Военные отметили, что из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения территориальных общин. В частности агрессор совершил 23 обстрела по 8 населенным пунктам.
На Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов пострадало 2 человека. Также повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили.
В Херсонской области в результате вражеских ударов 3 человека получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, админздание, образовательное учреждение, помещение банка, автобус и частные автомобили.
Тем временем в Запорожской области в результате вражеских обстрелов один человек ранен. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, учебное заведение, дорожное полотно и автомобили.
А вот на Николаевщине враг FPV-дронами атаковал Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую громады. В результате повреждены частные дома и ангар сельскохозяйственного предприятия.
Заметим, что российские оккупанты в течение ночи атаковали несколько районов Днепропетровской области. Как следствие - возникло несколько пожаров, а также от вражеских обстрелов пострадала больница.
Кроме того, мы писали, что в ночь на 18 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье. В городе было зафиксировано несколько ударов, а позже и несколько пожаров и повреждения учебного заведения.
Ко всему этому оккупанты атаковали и Полтавскую область. В частности из-за ударов в Полтаве возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий.