Россия атаковала юг Украины: есть раненые в четырех областях

Фото: Россия атаковала юг Украины(Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия продолжает атаковать юг Украины. Под ударами оказались населенные пункты Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Военные отметили, что из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения территориальных общин. В частности агрессор совершил 23 обстрела по 8 населенным пунктам.

 

На Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов пострадало 2 человека. Также повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили.

В Херсонской области в результате вражеских ударов 3 человека получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, админздание, образовательное учреждение, помещение банка, автобус и частные автомобили.

Тем временем в Запорожской области в результате вражеских обстрелов один человек ранен. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, учебное заведение, дорожное полотно и автомобили.

А вот на Николаевщине враг FPV-дронами атаковал Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую громады. В результате повреждены частные дома и ангар сельскохозяйственного предприятия.

Обстрел Украины 18 октября

Заметим, что российские оккупанты в течение ночи атаковали несколько районов Днепропетровской области. Как следствие - возникло несколько пожаров, а также от вражеских обстрелов пострадала больница.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 18 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье. В городе было зафиксировано несколько ударов, а позже и несколько пожаров и повреждения учебного заведения.

Ко всему этому оккупанты атаковали и Полтавскую область. В частности из-за ударов в Полтаве возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий.

