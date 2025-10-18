Россия атаковала юг Украины: есть раненые в четырех областях

Военные отметили, что из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения территориальных общин. В частности агрессор совершил 23 обстрела по 8 населенным пунктам.

На Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов пострадало 2 человека. Также повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили.

В Херсонской области в результате вражеских ударов 3 человека получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, админздание, образовательное учреждение, помещение банка, автобус и частные автомобили.

Тем временем в Запорожской области в результате вражеских обстрелов один человек ранен. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, учебное заведение, дорожное полотно и автомобили.

А вот на Николаевщине враг FPV-дронами атаковал Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую громады. В результате повреждены частные дома и ангар сельскохозяйственного предприятия.