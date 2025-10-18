Росія вдарила по Полтаві: пожежа охопила великий склад (фото)

Унаслідок російської атаки на Полтаву виникла пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств. Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Цієї ночі в Полтаві внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств.

Повідомляється, що вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання.

"Інформації про постраждалих не надходило. До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС", - додали в службі.

Глава Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавську область за допомогою дронів.

Він зазначив, що по ворожих цілях працювала ППО. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств.

"Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", - підсумував він.