ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по Полтаві: пожежа охопила великий склад (фото)

Полтава, Субота 18 жовтня 2025 09:09
UA EN RU
Росія вдарила по Полтаві: пожежа охопила великий склад (фото) Фото: росія вдарила по Полтаві (facebook.com DSNSZP)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок російської атаки на Полтаву виникла пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств. Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Цієї ночі в Полтаві внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств.

Повідомляється, що вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання.

"Інформації про постраждалих не надходило. До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС", - додали в службі.

Глава Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавську область за допомогою дронів.

Він зазначив, що по ворожих цілях працювала ППО. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств.

"Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", - підсумував він.

Обстріл України 18 жовтня

Зауважимо, що окрім Полтави, російські окупанти протягом ночі атакували кілька районів Дніпропетровської області. Як наслідок - виникло кілька пожеж, а також від ворожих обстрілів постраждала лікарня.

Крім того, в ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя.

У місті було зафіксовано кілька ударів, а пізніше й кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
Новини
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів