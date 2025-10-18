ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала південь України: є поранені у чотирьох областях

Росія, Субота 18 жовтня 2025 10:09
UA EN RU
Росія атакувала південь України: є поранені у чотирьох областях Фото: Росія атакувала південь України(Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія продовжує атакувати південь України. Під ударами опинилися населені пункти Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Військові зазначили, що через російську агресію та ворожі терористичні дії продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії бойового зіткнення територіальних громад. Зокрема агресор здійснив 23 обстріли по 8 населених пунктах.

На Нікопольщині в Дніпропетровській області внаслідок ворожих ударів постраждало 2 людини. Також пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

В Херсонській області внаслідок ворожих ударів 3 людини дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлю, освітній заклади, приміщення банку, автобус та приватні автомобілі.

Тим часом у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів одну людину поранено. Пошкоджено приватні будинки, об’єкти інфраструктури, навчальний заклад, дорожнє полотно та автомобілі.

А от на Миколаївщині ворог FPV-дронами атакував Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Як наслідок пошкоджено приватні будинки та ангар сільськогосподарського підприємства.

Обстріл України 18 жовтня

Зауважимо, що російські окупанти протягом ночі атакували кілька районів Дніпропетровської області. Як наслідок - виникло кілька пожеж, а також від ворожих обстрілів постраждала лікарня.

Крім того, ми писали, що в ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя. У місті було зафіксовано кілька ударів, а пізніше й кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.

До всього цього окупанти атакували й Полтавську область. Зокрема через удари в Полтаві виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
Новини
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів