Росія атакувала південь України: є поранені у чотирьох областях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України.

А от на Миколаївщині ворог FPV-дронами атакував Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Як наслідок пошкоджено приватні будинки та ангар сільськогосподарського підприємства.

Тим часом у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів одну людину поранено. Пошкоджено приватні будинки, об’єкти інфраструктури, навчальний заклад, дорожнє полотно та автомобілі.

На Нікопольщині в Дніпропетровській області внаслідок ворожих ударів постраждало 2 людини. Також пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

Військові зазначили, що через російську агресію та ворожі терористичні дії продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії бойового зіткнення територіальних громад. Зокрема агресор здійснив 23 обстріли по 8 населених пунктах.

Обстріл України 18 жовтня

Зауважимо, що російські окупанти протягом ночі атакували кілька районів Дніпропетровської області. Як наслідок - виникло кілька пожеж, а також від ворожих обстрілів постраждала лікарня.

Крім того, ми писали, що в ніч на 18 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя. У місті було зафіксовано кілька ударів, а пізніше й кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.

До всього цього окупанти атакували й Полтавську область. Зокрема через удари в Полтаві виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств.