Россия атаковала юг Украины: есть раненые в четырех областях

Россия продолжает атаковать юг Украины. Под ударами оказались населенные пункты Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Военные отметили, что из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения территориальных общин. В частности агрессор совершил 23 обстрела по 8 населенным пунктам. На Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов пострадало 2 человека. Также повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. В Херсонской области в результате вражеских ударов 3 человека получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, админздание, образовательное учреждение, помещение банка, автобус и частные автомобили. Тем временем в Запорожской области в результате вражеских обстрелов один человек ранен. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, учебное заведение, дорожное полотно и автомобили. А вот на Николаевщине враг FPV-дронами атаковал Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую громады. В результате повреждены частные дома и ангар сельскохозяйственного предприятия.