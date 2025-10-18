ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала юг Украины: есть раненые в четырех областях

Россия, Суббота 18 октября 2025 10:09
UA EN RU
Россия атаковала юг Украины: есть раненые в четырех областях Фото: Россия атаковала юг Украины(Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия продолжает атаковать юг Украины. Под ударами оказались населенные пункты Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Военные отметили, что из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения территориальных общин. В частности агрессор совершил 23 обстрела по 8 населенным пунктам.

На Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов пострадало 2 человека. Также повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили.

В Херсонской области в результате вражеских ударов 3 человека получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные дома, админздание, образовательное учреждение, помещение банка, автобус и частные автомобили.

Тем временем в Запорожской области в результате вражеских обстрелов один человек ранен. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, учебное заведение, дорожное полотно и автомобили.

А вот на Николаевщине враг FPV-дронами атаковал Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую громады. В результате повреждены частные дома и ангар сельскохозяйственного предприятия.

Обстрел Украины 18 октября

Заметим, что российские оккупанты в течение ночи атаковали несколько районов Днепропетровской области. Как следствие - возникло несколько пожаров, а также от вражеских обстрелов пострадала больница.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 18 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье. В городе было зафиксировано несколько ударов, а позже и несколько пожаров и повреждения учебного заведения.

Ко всему этому оккупанты атаковали и Полтавскую область. В частности из-за ударов в Полтаве возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов