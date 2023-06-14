Росія атакувала Одесу ракетами з десятками іноземних комплектуючих, - Єрмак

Російські військові вночі обстріляли Одесу за допомогою ракет "Калібр" з понад 40 іноземними комплектуючими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Він нагадав, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Одесу ракетами "Калібр", внаслідок чого загинули цивільні люди.
"У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти", - написав керівник ОП.
Єрмак додав, що санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих країн, хто допомагає Росії отримувати комплектуючі до озброєнь.
Сьогодні вночі росіяни випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них вдалося збити українським захисникам, але одна влучила по складському приміщенню однієї з торгових мереж. Це призвело до руйнування складу та пожежі на площі 400 кв. метрів.
Від ворожої атаки загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення.
Також у місті пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста. Щонайменше шість людей отримали поранення.
Більше про наслідки російського обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Країни Заходу ввели санкції проти Росії та її союзників для того, щоб обмежити постачання в країну технологій, що можуть використовуватися при виробництві зброї.
Проте у російських ракетах чи безпілотниках "Шахед", які передає країні-агресорові Іран, продовжують знаходити деталі, які виготовляли за кордоном. Деталі у дронах можуть бути вироблені компаніями країн-союзників України.
Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що в одній з ракет, якими Росія вдарила по Кривому Рогу, близько 50 іноземних комплектуючих.
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