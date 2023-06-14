Россия атаковала Одессу ракетами с десятками иностранных комплектующих, - Ермак

Он напомнил, что сегодня ночью оккупанты обстреляли Одессу ракетами "Калибр", в результате чего погибли гражданские люди.

"В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники Россия не сможет их производить", - написал руководитель ОП.

Ермак добавил, что санкции необходимо усилить, в частности, против тех стран, которые помогают России получать комплектующие к вооружениям.

Обстрел Одессы

Сегодня ночью россияне выпустили четыре ракеты "Калибр" по Одессе. Три из них удалось сбить украинским защитникам, но одна попала по складскому помещению одной из торговых сетей. Это привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров.

От вражеской атаки погибли 3 сотрудника склада, еще 7 получили ранения.

Также в городе поврежден бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, кафе и магазины в центре города. По меньшей мере, шесть человек получили ранения.

Больше о последствиях российского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Иностранные компоненты в оружии РФ

Страны Запада ввели санкции против России и ее союзников для того, чтобы ограничить поставки в страну технологий, которые могут использоваться при производстве оружия.

Однако в российских ракетах или беспилотниках "Шахед", которые передает стране-агрессору Иран, продолжают находить детали, которые изготавливают за рубежом. Детали в дронах могут производиться компаниями стран-союзников Украины.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из ракет, которыми Россия ударила по Кривому Рогу, около 50 иностранных комплектующих.

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