Росія атакувала лікарню з породіллями в Одеській області

17:25 01.06.2026 Пн
2 хв
У момент удару в будівлі перебували породіллі з немовлятами
aimg Анастасія Никончук
Фото: ДСНС (facebook.com DSNSKyiv)

Унаслідок ранкового удару по півдню Одеської області постраждав медичний заклад, зокрема пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У момент атаки всередині перебували породіллі з новонародженими, проте обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в мережі Telegram.

Удар по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини

Зранку, 1 червня, внаслідок чергової атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура на півдні Одеської області. Під удар потрапив медичний заклад, де зафіксовано руйнування в кількох корпусах.

Пошкодження в лікарні

Серйозно постраждало пологове відділення, а також адміністративні приміщення. У будівлі вибито та пошкоджено фасадні елементи, двері та понад 30 вікон. Медичний об'єкт виявився частково зруйнованим унаслідок удару.

Люди всередині під час атаки

У момент обстрілу у відділенні перебували шість жінок із новонародженими дітьми. Також одна пацієнтка перебувала безпосередньо в процесі пологів. Незважаючи на масштаб пошкоджень, ніхто з пацієнтів і медичного персоналу не постраждав.

Наслідки та відновлення

На місці тривають роботи з усунення наслідків атаки та відновлення пошкоджених приміщень. Медики та комунальні служби займаються приведенням будівлі в робочий стан.

Нагадуємо, що Служба безпеки України спільно з ГУР і Військово-морськими силами припинили роботу великого каналу морської контрабанди, який використовували для спроби доправлення в Одесу ударного безпілотника з метою підготовки терактів. За даними спецслужб, операція з виявлення та нейтралізації цієї схеми тривала понад рік.

Війна в УкраїніОдеса