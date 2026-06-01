Росія атакувала лікарню з породіллями в Одеській області

Унаслідок ранкового удару по півдню Одеської області постраждав медичний заклад, зокрема пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У момент атаки всередині перебували породіллі з новонародженими, проте обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в мережі Telegram.
Зранку, 1 червня, внаслідок чергової атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура на півдні Одеської області. Під удар потрапив медичний заклад, де зафіксовано руйнування в кількох корпусах.
Серйозно постраждало пологове відділення, а також адміністративні приміщення. У будівлі вибито та пошкоджено фасадні елементи, двері та понад 30 вікон. Медичний об'єкт виявився частково зруйнованим унаслідок удару.
У момент обстрілу у відділенні перебували шість жінок із новонародженими дітьми. Також одна пацієнтка перебувала безпосередньо в процесі пологів. Незважаючи на масштаб пошкоджень, ніхто з пацієнтів і медичного персоналу не постраждав.
На місці тривають роботи з усунення наслідків атаки та відновлення пошкоджених приміщень. Медики та комунальні служби займаються приведенням будівлі в робочий стан.
