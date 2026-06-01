RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия атаковала больницу с роженицами в Одесской области

17:25 01.06.2026 Пн
2 мин
В момент удара в здании находились роженицы с младенцами
aimg Анастасия Никончук
Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSKyiv)

В результате утреннего удара по югу Одесской области пострадало медицинское учреждение, в частности родильное отделение и административные здания больницы. В момент атаки внутри находились роженицы с новорожденными, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.

Читайте также: Дрон ударил по жилому дому в Одессе, вспыхнул пожар

Удар по гражданской инфраструктуре на юге Одещины

Утром, 1 июня, в результате очередной атаки повреждения получила гражданская инфраструктура на юге Одесской области. Под удар попало медицинское учреждение, где зафиксированы разрушения в нескольких корпусах.

Повреждения в больнице

Серьезно пострадало родильное отделение, а также административные помещения. В здании выбиты и повреждены фасадные элементы, двери и более 30 окон. Медицинский объект оказался частично разрушен в результате удара.

Люди внутри во время атаки

В момент обстрела в отделении находились шесть женщин с новорожденными детьми. Также одна пациентка находилась непосредственно в процессе родов. Несмотря на масштаб повреждений, никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал.

Последствия и восстановление

На месте продолжаются работы по устранению последствий атаки и восстановлению поврежденных помещений. Медики и коммунальные службы занимаются приведением здания в рабочее состояние.

Напоминаем, что Служба безопасности Украины совместно с ГУР и Военно-морскими силами пресекли работу крупного канала морской контрабанды, который использовался для попытки доставки в Одессу ударного беспилотника с целью подготовки терактов. По данным спецслужб, операция по выявлению и нейтрализации этой схемы продолжалась более года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеОдесса