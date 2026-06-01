Россия атаковала больницу с роженицами в Одесской области

Удар по гражданской инфраструктуре на юге Одещины

Утром, 1 июня, в результате очередной атаки повреждения получила гражданская инфраструктура на юге Одесской области. Под удар попало медицинское учреждение, где зафиксированы разрушения в нескольких корпусах.

Повреждения в больнице

Серьезно пострадало родильное отделение, а также административные помещения. В здании выбиты и повреждены фасадные элементы, двери и более 30 окон. Медицинский объект оказался частично разрушен в результате удара.

Люди внутри во время атаки

В момент обстрела в отделении находились шесть женщин с новорожденными детьми. Также одна пациентка находилась непосредственно в процессе родов. Несмотря на масштаб повреждений, никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал.

Последствия и восстановление

На месте продолжаются работы по устранению последствий атаки и восстановлению поврежденных помещений. Медики и коммунальные службы занимаются приведением здания в рабочее состояние.