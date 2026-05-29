В Одесу з Абхазії везли вибухівку для теракту: подробиці спецоперації ГУР і СБУ

17:05 29.05.2026 Пт
Українські силовики завершили операцію, яка тривала понад рік
aimg Сергій Козачук
В Одесу з Абхазії везли вибухівку для теракту: подробиці спецоперації ГУР і СБУ Фото: СБУ то ГУР зірвали доставку дрона ФСБ в Одесу (facebook.com/SecurSerUkraine)
Служба безпеки України спільно з ГУР та ВМС ліквідували масштабний канал морської контрабанди, через який росіяни намагалися доставити в Одесу ударний дрон для проведення терактів. Спецоперація з викриття зловмисників тривала понад рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та ГУР МО України.

Читайте також: СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував масований удар по Києву 24 травня

Деталі ворожої схеми

За даними слідства, канал постачання організував одеський підприємець, який наразі перебуває за кордоном та веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії.

В обмін на "дозвіл" від російських спецслужб займатися контрабандою на Кавказі, він погодився виконати завдання ФСБ РФ - доправити до Одеси ударний БпЛА на оптоволоконному управлінні з вибухівкою.

Маршрут нелегальних поставок пролягав через акваторію Чорного моря. Бойові засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва фігуранти ховали серед великих партій тютюнових виробів.

У районі острова Зміїний контрабандний товар перевантажували з основного цивільного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити вантаж до одеського узбережжя.

Для безперешкодного проходження суден організатор залучив трьох спільників в Одесі та місцевого прикордонника.

Результати спецоперації

Правоохоронці поетапно задокументували дії фігурантів та затримали чотирьох зловмисників "на гарячому" в районі одеського порту.

За підсумками обшуків на території Одеської та Чернівецької областей було вилучено - 1800 коробів контрафактних тютюнових виробів, російський БПЛА з бойовою частиною, незаконно перероблену автоматичну зброю та засоби зв’язку та документацію.

Фото: ліквідовано канал російської контрабанди (t.me/SBUkr)

"Співробітники "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України спільно зі Службою безпеки України та ВМС України провели багатоетапну спецоперацію, робота над якою тривала понад рік", - повідомили в розвідці.

Наразі чотирьом затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Організатору схеми готується заочна підозра. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття ворожих агентів

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України "по гарячих слідах" затримала 18-річного киянина, який коригував комбінований обстріл столиці в ніч на 24 травня 2026 року. Зловмисник фіксував наслідки ударів та позначав на гугл-карті маршрути переміщення техніки ЗСУ для підготовки нових ворожих атак.

Також у Донецькій області контррозвідка викрила російську коригувальницю та ліквідувала бойовика РФ, який переховувався у її будинку. Під час спецоперації окупант чинив збройний спротив і був знищений українськими захисниками.

Окрім цього, в Одесі спецслужби затримали клірика УПЦ Московського патріархату, який виявився агентом російського ГРУ. Священник коригував подвійний удар балістичними ракетами "Іскандер-М" по портовому місту у березні 2024 року, внаслідок якого постраждали житлова забудова та екстрені служби.

Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем