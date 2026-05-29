В Одесу з Абхазії везли вибухівку для теракту: подробиці спецоперації ГУР і СБУ

Служба безпеки України спільно з ГУР та ВМС ліквідували масштабний канал морської контрабанди, через який росіяни намагалися доставити в Одесу ударний дрон для проведення терактів. Спецоперація з викриття зловмисників тривала понад рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та ГУР МО України.

Деталі ворожої схеми

За даними слідства, канал постачання організував одеський підприємець, який наразі перебуває за кордоном та веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії.

В обмін на "дозвіл" від російських спецслужб займатися контрабандою на Кавказі, він погодився виконати завдання ФСБ РФ - доправити до Одеси ударний БпЛА на оптоволоконному управлінні з вибухівкою.

Маршрут нелегальних поставок пролягав через акваторію Чорного моря. Бойові засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва фігуранти ховали серед великих партій тютюнових виробів.

У районі острова Зміїний контрабандний товар перевантажували з основного цивільного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити вантаж до одеського узбережжя.

Для безперешкодного проходження суден організатор залучив трьох спільників в Одесі та місцевого прикордонника.

Результати спецоперації

Правоохоронці поетапно задокументували дії фігурантів та затримали чотирьох зловмисників "на гарячому" в районі одеського порту.

За підсумками обшуків на території Одеської та Чернівецької областей було вилучено - 1800 коробів контрафактних тютюнових виробів, російський БПЛА з бойовою частиною, незаконно перероблену автоматичну зброю та засоби зв’язку та документацію.

Фото: ліквідовано канал російської контрабанди (t.me/SBUkr)

"Співробітники "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України спільно зі Службою безпеки України та ВМС України провели багатоетапну спецоперацію, робота над якою тривала понад рік", - повідомили в розвідці.

Наразі чотирьом затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Організатору схеми готується заочна підозра. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.