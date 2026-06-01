Дрон вдарив по житловому будинку в Одесі, спалахнула пожежа

00:31 01.06.2026 Пн
1 хв
Чи є постраждалі та яка ситуація на місці?
aimg Катерина Коваль
Дрон вдарив по житловому будинку в Одесі, спалахнула пожежа Фото: наслідки атаки на Одесу з'ясовуються (Getty Images)
Ворожий дрон вночі 31 травня влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок в Одесі. На першому та другому поверхах виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Що відомо на цей момент

Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа на першому та другому поверхах.

На місці вже працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Інформація щодо постраждалих наразі перевіряється та уточнюється.

Оновлено

Внаслідок удару частково зруйновано перший та другий поверхи, пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також загорілася сусідня нежитлова двоповерхова будівля.

Фото: наслідки атаки на Одесу 31 травня (t.me/odesaMVA)

Відомо про одного постраждалого - необхідну допомогу йому надали на місці.

Росія регулярно атакує українські міста. Перед кожним обстрілом окупанти збирають масив даних для прокладання маршрутів дронів і ракет - як саме відбувається цей процес, РБК-Україна пояснювало з військовим експертом.

Позаминулої ночі удару зазнало й Запоріжжя - там пошкоджені будинки та двоє постраждалих.

Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
