Росія атакувала Київ балістикою: що відомо про влучання, пожежі та інші наслідки

Ворог в ніч на 16 липня атакував столицю балістикою, в результаті чого пролунала серія потужних вибухів. Місто охопили сильні пожежі.

РБК-Україна розповідає, що відомо станом на зараз.

Головне:

перші вибухи пролунали приблизно за хвилину після оголошення тривоги;

ворог бив по місту балістикою;

наслідки зафіксовані у двох районах;

Чим атакувала РФ

Близько першої ночі, о 0:48, у Києві пролунала гучна серія вибухів. За кілька хвилин до цього Повітряні Сили попередили про пуски балістики на столицю.

Спочатку мова йшла про одну ракету, потім РФ запустила ще три.

О 1:04 Київ сколихнули повторні вибухи - Повітряні Сили написали про ще 4 ракети.

Моніторингові канали припустили, шо ворог окрім С-400 міг застосувати ракети типу "Іскандер-М"

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 1:09 про перші наслідки атаки, які зафіксовані у двох районах - Дарницькому та Святошинському.

Детальніше щодо кожного з них - нижче.

Дарницький район

У цьому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, де спалахнула пожежа. Пізніше стало відомо, що за іншою адресою зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Святошинський район

Як написав мер міста, у цьому районі є влучання в складські приміщення, де також спалахнула пожежа.

Станом на 1:58 карта повітряних тривог України виглядає так: