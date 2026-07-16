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Росія атакувала Київ балістикою: що відомо про влучання, пожежі та інші наслідки

02:07 16.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про перші наслідки атаки на Київ?
aimg Юлія Маловічко
Росія атакувала Київ балістикою: що відомо про влучання, пожежі та інші наслідки Фото: працівник ДСНС на виклику (ДСНС міста Київ Facebook)
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Ворог в ніч на 16 липня атакував столицю балістикою, в результаті чого пролунала серія потужних вибухів. Місто охопили сильні пожежі.

РБК-Україна розповідає, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • перші вибухи пролунали приблизно за хвилину після оголошення тривоги;
  • ворог бив по місту балістикою;
  • наслідки зафіксовані у двох районах;

Чим атакувала РФ

Близько першої ночі, о 0:48, у Києві пролунала гучна серія вибухів. За кілька хвилин до цього Повітряні Сили попередили про пуски балістики на столицю.

Спочатку мова йшла про одну ракету, потім РФ запустила ще три.

О 1:04 Київ сколихнули повторні вибухи - Повітряні Сили написали про ще 4 ракети.

Моніторингові канали припустили, шо ворог окрім С-400 міг застосувати ракети типу "Іскандер-М"

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 1:09 про перші наслідки атаки, які зафіксовані у двох районах - Дарницькому та Святошинському.

Детальніше щодо кожного з них - нижче.

Дарницький район

У цьому районі уламки ракети впали на території нежитлової забудови, де спалахнула пожежа. Пізніше стало відомо, що за іншою адресою зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Святошинський район

Як написав мер міста, у цьому районі є влучання в складські приміщення, де також спалахнула пожежа.

Станом на 1:58 карта повітряних тривог України виглядає так:

Росія атакувала Київ балістикою: що відомо про влучання, пожежі та інші наслідки

Як відомо, росіяни останнім часом здійснюють активні атаки на Київ, застосовуючи ракети то дрони, здебільшого балістику, оскільки Збройні Сили не забезпечені достатньою кількістю ракет для ППО проти цього виду озброєння.

Також РБК-Україна писало про обстріл столиці в ніч на 14 липня - тоді перші наслідки були зафіксовані в Голосіївському та Дарницькому районах.

В Голосіївському спалахнули складські приміщення, а в Дарницькому загорілися автомобілі.

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