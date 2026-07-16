Россия атаковала Киев баллистикой: что известно о попадании, пожарах и других последствиях

Враг в ночь на 16 июля атаковал столицу баллистикой, в результате чего раздалась серия мощных взрывов. Город охватили сильные пожары.

РБК-Украина рассказывает, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

первые взрывы прогремели примерно через минуту после объявления тревоги;

враг бил по городу баллистикой;

последствия зафиксированы в двух районах;

Чем атаковала РФ

Около часа ночи, в 0:48, в Киеве прозвучала громкая серия взрывов. За несколько минут до этого Воздушные Силы предупредили о пусках баллистики в столицу.

Сначала речь шла об одной ракете, затем РФ запустила еще три.

В 1:04 Киев всколыхнули повторные взрывы - Воздушные Силы написали еще о 4 ракетах.

Мониторинговые каналы предположили, что враг кроме С-400 мог применить ракеты типа "Искандер-М"

Первые последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 1:09 о первых последствиях атаки, которые зафиксированы в двух районах – Дарницком и Святошинском .

Подробнее по каждому из них – ниже.

Дарницкий район

В этом районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, где вспыхнул пожар. Позже стало известно, что по другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание.

Святошинский район

Как написал мэр города, в этом районе есть попадание в складские помещения, где также загорелся пожар.

По состоянию на 1:58 карта воздушных тревог Украины выглядит так: