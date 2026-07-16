ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россия атаковала Киев баллистикой: что известно о попадании, пожарах и других последствиях

02:07 16.07.2026 Чт
2 мин
Что известно о первых последствиях атаки на Киев?
aimg Юлия Маловичко
Россия атаковала Киев баллистикой: что известно о попадании, пожарах и других последствиях Фото: работник ГСЧС по вызову (ГСЧС Киев Киев Facebook)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Враг в ночь на 16 июля атаковал столицу баллистикой, в результате чего раздалась серия мощных взрывов. Город охватили сильные пожары.

РБК-Украина рассказывает, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

  • первые взрывы прогремели примерно через минуту после объявления тревоги;
  • враг бил по городу баллистикой;
  • последствия зафиксированы в двух районах;

Чем атаковала РФ

Около часа ночи, в 0:48, в Киеве прозвучала громкая серия взрывов. За несколько минут до этого Воздушные Силы предупредили о пусках баллистики в столицу.

Сначала речь шла об одной ракете, затем РФ запустила еще три.

В 1:04 Киев всколыхнули повторные взрывы - Воздушные Силы написали еще о 4 ракетах.

Мониторинговые каналы предположили, что враг кроме С-400 мог применить ракеты типа "Искандер-М"

Первые последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 1:09 о первых последствиях атаки, которые зафиксированы в двух районах – Дарницком и Святошинском .

Подробнее по каждому из них – ниже.

Дарницкий район

В этом районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, где вспыхнул пожар. Позже стало известно, что по другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание.

Святошинский район

Как написал мэр города, в этом районе есть попадание в складские помещения, где также загорелся пожар.

По состоянию на 1:58 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Россия атаковала Киев баллистикой: что известно о попадании, пожарах и других последствиях

Как известно, россияне в последнее время совершают активные атаки на Киев, применяя ракеты и дроны, в основном баллистику, поскольку Вооруженные Силы не обеспечены достаточным количеством ракет для ПВО против этого вида вооружения.

Также РБК-Украина писала об обстреле столицы в ночь на 14 июля – тогда первые последствия были зафиксированы в Голосеевском и Дарницком районах.

В Голосеевском загорелись складские помещения, а в Дарницком - автомобили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Война в Украине Атака дронов
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки