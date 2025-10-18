ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала Харківщину дронами та РСЗВ: є загиблий і поранена

Харківська область, Субота 18 жовтня 2025 12:45
UA EN RU
Росія атакувала Харківщину дронами та РСЗВ: є загиблий і поранена Фото: росіяни поранили жінку в Харківській області (brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

Минулої доби Харківська область зазнала масштабних ворожих атак дронами та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок ударів по цивільних об’єктах одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, минулої доби під вогнем перебували Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони. Проти мирного населення армія РФ застосувала безпілотники різних типів.

Зокрема в Ізюмському районі безпілотник поцілив у трактор, на щастя, обійшлось без потерпілих.

Поблизу залізничного вокзалу у місті Чугуїв сталося влучання дрона. У селі Петропавлівка внаслідок удару безпілотника пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. Як наслідок удару почалась пожежа.

Сталася пожежа складських приміщень і у місті Дергачі. У Куп’янському районі тим часом пошкоджено цивільну інфраструктуру, будинок культури, трактори та складське приміщення. З РСЗВ ворог вдарив по селу Зелений Гай.

"Чоловік 58 років загинув, 83-річна жінка постраждала", - пояснили в поліції.

Варто зауважити, що ще вчора, 17 жовтня, поліцейські здійснили 20 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 17 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією Російської Федерації.

Обстріл України 18 жовтня

Вночі 18 жовтня російські окупанти здійснили атаки по кількох районах Дніпропетровської області. Внаслідок ударів виникли пожежі, а також постраждала лікарня.

Також у ніч на 18 жовтня зафіксовано обстріли Запоріжжя, що спричинили кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.

Крім того, під ворожими ударами опинилася Полтавська область. У Полтаві через обстріл загорівся склад готової продукції одного з підприємств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Росія атакувала Україну 164 дронами і ракетами С-300: більшість цілей знищено
Росія атакувала Україну 164 дронами і ракетами С-300: більшість цілей знищено
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів