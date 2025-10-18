Росія атакувала Харківщину дронами та РСЗВ: є загиблий і поранена

Минулої доби Харківська область зазнала масштабних ворожих атак дронами та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок ударів по цивільних об’єктах одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, минулої доби під вогнем перебували Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони. Проти мирного населення армія РФ застосувала безпілотники різних типів.

Зокрема в Ізюмському районі безпілотник поцілив у трактор, на щастя, обійшлось без потерпілих.

Поблизу залізничного вокзалу у місті Чугуїв сталося влучання дрона. У селі Петропавлівка внаслідок удару безпілотника пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. Як наслідок удару почалась пожежа.

Сталася пожежа складських приміщень і у місті Дергачі. У Куп’янському районі тим часом пошкоджено цивільну інфраструктуру, будинок культури, трактори та складське приміщення. З РСЗВ ворог вдарив по селу Зелений Гай.

"Чоловік 58 років загинув, 83-річна жінка постраждала", - пояснили в поліції.



Варто зауважити, що ще вчора, 17 жовтня, поліцейські здійснили 20 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 17 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією Російської Федерації.