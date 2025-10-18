ua en ru
Россия атаковала Харьковскую область дронами и РСЗО: есть погибший и раненый

Харьковская область, Суббота 18 октября 2025 12:45
Россия атаковала Харьковскую область дронами и РСЗО: есть погибший и раненый Фото: россияне ранили женщину в Харьковской области (brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

За прошедшие сутки Харьковская область подверглась масштабным вражеским атакам дронами и реактивными системами залпового огня. В результате ударов по гражданским объектам один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, за прошедшие сутки под огнем находились Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Против мирного населения армия РФ применила беспилотники различных типов.

В частности в Изюмском районе беспилотник попал в трактор, к счастью, обошлось без пострадавших.

Вблизи железнодорожного вокзала в городе Чугуев произошло попадание дрона. В селе Петропавловка в результате удара беспилотника повреждены частный дом и хозяйственная постройка. В результате удара начался пожар.

Произошел пожар складских помещений и в городе Дергачи. В Купянском районе тем временем повреждена гражданская инфраструктура, дом культуры, тракторы и складское помещение. Из РСЗО враг ударил по селу Зеленый Гай.

"Мужчина 58 лет погиб, 83-летняя женщина пострадала", - пояснили в полиции.

Стоит заметить, что еще вчера, 17 октября, полицейские осуществили 20 осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 17 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией Российской Федерации.

Обстрел Украины 18 октября

Ночью 18 октября российские оккупанты совершили атаки по нескольким районам Днепропетровской области. В результате ударов возникли пожары, а также пострадала больница.

Также в ночь на 18 октября зафиксированы обстрелы Запорожья, повлекшие несколько пожаров и повреждения учебного заведения.

Кроме того, под вражескими ударами оказалась Полтавская область. В Полтаве из-за обстрела загорелся склад готовой продукции одного из предприятий.

