Россия атаковала Харьковскую область дронами и РСЗО: есть погибший и раненый

За прошедшие сутки Харьковская область подверглась масштабным вражеским атакам дронами и реактивными системами залпового огня. В результате ударов по гражданским объектам один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, за прошедшие сутки под огнем находились Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Против мирного населения армия РФ применила беспилотники различных типов.

В частности в Изюмском районе беспилотник попал в трактор, к счастью, обошлось без пострадавших.

Вблизи железнодорожного вокзала в городе Чугуев произошло попадание дрона. В селе Петропавловка в результате удара беспилотника повреждены частный дом и хозяйственная постройка. В результате удара начался пожар.

Произошел пожар складских помещений и в городе Дергачи. В Купянском районе тем временем повреждена гражданская инфраструктура, дом культуры, тракторы и складское помещение. Из РСЗО враг ударил по селу Зеленый Гай.

"Мужчина 58 лет погиб, 83-летняя женщина пострадала", - пояснили в полиции.



Стоит заметить, что еще вчера, 17 октября, полицейские осуществили 20 осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 17 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией Российской Федерации.