Росія атакувала газову інфраструктуру України: є руйнування

Як проінформували у Нафтогазі, вчора вечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

Уточнюється, що постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксовані пошкодження.

На місці працюють оперативні служби та фахівці компанії, які оцінюють масштаб руйнувань та готуються до відновлювальних робіт.

У Нафтогазі зазначають, що команди розпочнуть відновлення негайно після отримання дозволу від ДСНС.