UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія атакувала газову інфраструктуру України: є руйнування

Фото ілюстративне: Росія атакувала газову інфраструктуру України 1 та 2 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російська окупаційна армія знову атакувала газову інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нафтогаз.

Як проінформували у Нафтогазі, вчора вечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців. 

Уточнюється, що постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксовані пошкодження.

На місці працюють оперативні служби та фахівці компанії, які оцінюють масштаб руйнувань та готуються до відновлювальних робіт.

У Нафтогазі зазначають, що команди розпочнуть відновлення негайно після отримання дозволу від ДСНС.

Удари по газовій інфраструктурі України

Як відомо, восени росіяни почали системно атакувати газову інфраструктуру України.

Зокрема, у ніч на 3 жовтня окупанти здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі з початку повномасштабної війни. Під удар потрапили об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.

Вже 5 жовтня окупанти продовжили бити по газовій інфраструктурі. Унаслідок чергової атаки було зафіксовано прямі влучання та руйнування цивільних об’єктів, які забезпечують українців газом у сезон опалення.

У ніч проти 8 листопада росіяни знову атакували газову інфраструктуру - це вже дев’ятий масований обстріл енергооб’єктів із початку жовтня.

За словами очільника Групи "Нафтогаз" Сергія Корецького, ворог цілеспрямовано б’є по підприємствах, які забезпечують країну газом і теплом. Внаслідок останньої атаки зафіксовані влучання та пошкодження виробничого обладнання.

Також повідомлялось, що на тлі початку опалювального сезону в Україні втрачені через війну обсяги газу доводиться компенсовувати за рахунок імпортних поставок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз УкраїниВійна в Україні