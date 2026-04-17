Росія атакувала Дунайський біосферний заповідник: спалахнула пожежа

За його словами, вночі регіон знову зазнав масованої атаки російських безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

"На кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі", - повідомив Кіпер.

Він зазначив, що всі загоряння вже ліквідовані рятувальниками.

Також пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Крім того, уражено щонайменше шість приватних житлових будинків.

Загиблих та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Фото: російські окупанти завдали масованого удару по Одеській області (t.me/odeskaODA)

Дунайський біосферний заповідник

Це унікальний природний комплекс, розташований у дельті Дунаю на самому півдні Одеської області, де річка впадає у Чорне море.

Ця територія вважається однією з наймолодших і найбільш динамічних суш у Європі, оскільки дельта постійно розширюється завдяки річковим наносам, створюючи нові острови та коси.

Заповідник має міжнародне значення і входить до складу транскордонного резервату ЮНЕСКО, що підкреслює його особливу роль у збереженні глобального біорізноманіття.

Ландшафт заповідника вражає своєю багатогранністю: це нескінченні лабіринти вузьких проток (єриків), очеретяні плавні, заплавні ліси та піщані дюни.

Завдяки достатку води та специфічному клімату тут сформувався справжній "пташиний рай". Територія слугує ключовим пунктом для відпочинку тисяч перелітних птахів, а також є домівкою для рідкісних видів, таких як рожеві пелікани, орлани-білохвости та різні види чапель.

Окрім орнітологічного багатства, заповідник відомий своєю іхтіофауною, зокрема тут мешкають реліктові осетрові риби, що заходять у Дунай на нерест, та знаменитий дунайський оселедець.

Рослинний світ не менш цікавий: у плавнях можна зустріти водяний горіх та цілі поля латаття.

Адміністративним та туристичним центром заповідника є місто Вилкове, яке часто називають "Українською Венецією" через численні канали.

Саме звідти починаються маршрути до знаменитого символічного знака "0 кілометр", де основне гирло Дунаю з’єднується з морем, створюючи неймовірний краєвид на межі двох стихій.