Россия атаковала Дунайский биосферный заповедник: вспыхнул пожар

По его словам, ночью регион снова подвергся массированной атаке российских беспилотников. В результате обстрела повреждены объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

"На нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары", - сообщил Кипер.

Он отметил, что все возгорания уже ликвидированы спасателями.

Также повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Кроме того, поражено по меньшей мере шесть частных жилых домов.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

Фото: российские оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области (t.me/odeskaODA)

Дунайский биосферный заповедник

Это уникальный природный комплекс, расположенный в дельте Дуная на самом юге Одесской области, где река впадает в Черное море.

Эта территория считается одной из самых молодых и наиболее динамичных суш в Европе, поскольку дельта постоянно расширяется благодаря речным наносам, создавая новые острова и косы.

Заповедник имеет международное значение и входит в состав трансграничного резервата ЮНЕСКО, что подчеркивает его особую роль в сохранении глобального биоразнообразия.

Ландшафт заповедника поражает своей многогранностью: это бесконечные лабиринты узких проток (ериков), камышовые плавни, пойменные леса и песчаные дюны.

Благодаря обилию воды и специфическому климату здесь сформировался настоящий "птичий рай". Территория служит ключевым пунктом для отдыха тысяч перелетных птиц, а также является домом для редких видов, таких как розовые пеликаны, орланы-белохвосты и различные виды цапель.

Кроме орнитологического богатства, заповедник известен своей ихтиофауной, в частности здесь обитают реликтовые осетровые рыбы, заходящие в Дунай на нерест, и знаменитая дунайская сельдь.

Растительный мир не менее интересен: в плавнях можно встретить водяной орех и целые поля кувшинок.

Административным и туристическим центром заповедника является город Вилково, который часто называют "Украинской Венецией" из-за многочисленных каналов.

Именно оттуда начинаются маршруты к знаменитому символическому знаку "0 километр", где основное устье Дуная соединяется с морем, создавая невероятный вид на границе двух стихий.