Россия атаковала Дунайский биосферный заповедник: вспыхнул пожар

На территории Дунайского биосферного заповедника вспыхнул пожар из-за атаки российских оккупантов по Одесской области в ночь на 17 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
По его словам, ночью регион снова подвергся массированной атаке российских беспилотников. В результате обстрела повреждены объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
"На нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары", - сообщил Кипер.
Он отметил, что все возгорания уже ликвидированы спасателями.
Также повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Кроме того, поражено по меньшей мере шесть частных жилых домов.
Погибших и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
Фото: российские оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области (t.me/odeskaODA)
Это уникальный природный комплекс, расположенный в дельте Дуная на самом юге Одесской области, где река впадает в Черное море.
Эта территория считается одной из самых молодых и наиболее динамичных суш в Европе, поскольку дельта постоянно расширяется благодаря речным наносам, создавая новые острова и косы.
Заповедник имеет международное значение и входит в состав трансграничного резервата ЮНЕСКО, что подчеркивает его особую роль в сохранении глобального биоразнообразия.
Ландшафт заповедника поражает своей многогранностью: это бесконечные лабиринты узких проток (ериков), камышовые плавни, пойменные леса и песчаные дюны.
Благодаря обилию воды и специфическому климату здесь сформировался настоящий "птичий рай". Территория служит ключевым пунктом для отдыха тысяч перелетных птиц, а также является домом для редких видов, таких как розовые пеликаны, орланы-белохвосты и различные виды цапель.
Кроме орнитологического богатства, заповедник известен своей ихтиофауной, в частности здесь обитают реликтовые осетровые рыбы, заходящие в Дунай на нерест, и знаменитая дунайская сельдь.
Растительный мир не менее интересен: в плавнях можно встретить водяной орех и целые поля кувшинок.
Административным и туристическим центром заповедника является город Вилково, который часто называют "Украинской Венецией" из-за многочисленных каналов.
Именно оттуда начинаются маршруты к знаменитому символическому знаку "0 километр", где основное устье Дуная соединяется с морем, создавая невероятный вид на границе двух стихий.
Почти ежедневно Россия наносит удары по Одессе и области, применяя дроны и ракеты и ударяя как по гражданской, так и по критической инфраструктуре.
Так, в ночь на 16 апреля Одесса сначала оказалась под массированной атакой беспилотников, после чего российские войска нанесли ракетные удары. В результате обстрела погибли девять человек, также сообщалось о значительном количестве раненых.
В ночь на 14 апреля оккупанты устроили массированную атаку "Шахедами" по югу Одесской области. Под ударом оказались объекты портовой инфраструктуры и гражданские здания.
Кроме того, в ночь на 10 апреля враг атаковал порты и энергетические объекты региона. Город Вилково, известный как "украинская Венеция", остался без электроснабжения.