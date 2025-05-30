Росія атакувала дронами підприємство у Харкові: в ОВА розповіли про наслідки

Російські БпЛА масовано обстріляли підприємство в одному з районів Харкова. На місці прильотів виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голови Харкова Ігоря Терехова.
О 03:28 Синєгубов зазначив, що попередньо було зафіксовано удар ворожого БПЛА у Слобідському районі Харкова.
Пізніше він додав, що попередньо, внаслідок атаки зафіксовано "прильоти" 8 БпЛА. Наслідки встановлюються, профільні служби направляються на місце влучень.
Терехов повідомив, що дрони масовано атакували територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі Харкова.
"За попередньою інформацією, на цю хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнувань - уточнюються. На місці влучань - пожежа", - зазначив міський голова.
Він також підтвердив, що загалом було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району Харкова.
Мер Ігор Терехов повідомив, що житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються.
Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.
Синєгубов повідомив, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка.
Медики надають всю необхідну допомогу.
В ніч на 30 травня російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 03:00 у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку міста, а також наближення балістичної швидкісної цілі.
Згодом у місті пролунала серія вибухів.
Напередодні ввечері у Харкові пролунав вибух після попередження про наближення швидкісної цілі.
Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили ракетами Х-32 по цивільному підприємству в Чугуївському районі Харківської області.
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