Росія атакувала дронами підприємство у Харкові: в ОВА розповіли про наслідки

О 03:28 Синєгубов зазначив, що попередньо було зафіксовано удар ворожого БПЛА у Слобідському районі Харкова.

Пізніше він додав, що попередньо, внаслідок атаки зафіксовано "прильоти" 8 БпЛА. Наслідки встановлюються, профільні служби направляються на місце влучень.

Терехов повідомив, що дрони масовано атакували територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі Харкова.

"За попередньою інформацією, на цю хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнувань - уточнюються. На місці влучань - пожежа", - зазначив міський голова.

Він також підтвердив, що загалом було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району Харкова.

Оновлено 04:03

Мер Ігор Терехов повідомив, що житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються.

Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.

Оновлено 04:21

Синєгубов повідомив, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка.

Медики надають всю необхідну допомогу.