Россия атаковала дронами предприятие в Харькове: в ОВА рассказали о последствиях

В 03:28 Синегубов отметил, что предварительно был зафиксирован удар вражеского БПЛА в Слободском районе Харькова.

Позже он добавил, что предварительно, в результате атаки зафиксированы "прилеты" 8 БпЛА. Последствия устанавливаются, профильные службы направляются на место попаданий.

Терехов сообщил, что дроны массированно атаковали территорию одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе Харькова.

"По предварительной информации, на данную минуту без пострадавших. Данные по разрушениям - уточняются. На месте попаданий - пожар", - отметил городской голова.

Он также подтвердил, что всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району Харькова.

Обновлено 04:03

Мэр Игорь Терехов сообщил, что расположенные вблизи места обстрела жилые дома, получили повреждения. Их масштабы уточняются.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала.

Обновлено 04:21

Синегубов сообщил, что в Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина.

Медики оказывают всю необходимую помощь.