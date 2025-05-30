Россия атаковала дронами предприятие в Харькове: в ОВА рассказали о последствиях

Российские БпЛА массированно обстреляли предприятие в одном из районов Харькова. На месте прилетов возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова и городского головы Харькова Игоря Терехова.
В 03:28 Синегубов отметил, что предварительно был зафиксирован удар вражеского БПЛА в Слободском районе Харькова.
Позже он добавил, что предварительно, в результате атаки зафиксированы "прилеты" 8 БпЛА. Последствия устанавливаются, профильные службы направляются на место попаданий.
Терехов сообщил, что дроны массированно атаковали территорию одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе Харькова.
"По предварительной информации, на данную минуту без пострадавших. Данные по разрушениям - уточняются. На месте попаданий - пожар", - отметил городской голова.
Он также подтвердил, что всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району Харькова.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что расположенные вблизи места обстрела жилые дома, получили повреждения. Их масштабы уточняются.
Информация о пострадавших в данный момент не поступала.
Синегубов сообщил, что в Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
В ночь на 30 мая российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 03:00 в Харькове прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили о движении дронов в направлении города, а также приближение баллистической скоростной цели.
Впоследствии в городе прозвучала серия взрывов.
Накануне вечером в Харькове прогремел взрыв после предупреждения о приближении скоростной цели.
Позже выяснилось, что россияне ударили ракетами Х-32 по гражданскому предприятию в Чугуевском районе Харьковской области.
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