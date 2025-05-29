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У Харкові чули вибух після попередження про швидкісну ціль

Харків, Четвер 29 травня 2025 18:46
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У Харкові чули вибух після попередження про швидкісну ціль Ілюстративне фото (t.me dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

На вечір 29 травня в Харківській області пролунав вибух. Перед цим військові попередили про швидкісну повітряну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова та Повітряні сили України.

Близько 18:30 сьогодні, 29 травня, військові Повітряних сил України попередили мешканців Харківської області про рух швидкісної цілі в їх напрямку.

Вже за кілька хвилин мер Харкова повідомив, що у Харкові було чутно вибух.

Однак пізніше зазначив, що, за його інформацією, під ударом опинився не сам Харків, а Харківська область.

Зауважимо, що станом на 18:46 в області досі оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 19:00.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував Харківську область двома ракетами.

"Вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - додав він.

Синєгубов також наголосив що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини та закликав мешканців області не ігнорувати сигналів тривоги.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що вчора, 28 травня, у Харківській області два села зазнали повітряних ударів. В результаті дронових атак з боку російських окупантів постраждали вісім людей, в тому числі й чотирирічна дитина.

Зауважимо, що тієї ночі російські окупанти вчергове запустили ударні безпілотники по Україні. У Повітряних силах розповіли, що противник для атаки застосував кілька груп "Шахедів", причому з південного та північного напрямків.

Крім того, зауважимо, що раніше сьогодні аналітики повідомили, що РФ перекинула 40 Ту-22М3 на "Оленья". РБК-Україна детально пояснило, про що можуть свідчити такі маневри авіації РФ.

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