РФ вдарила ракетами "Х-35" по підприємству під Харковом: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові сьогодні ввечері було чути звуки вибуху. Близько 18:30 військові Повітряних сил України попередили мешканців Харківської області про рух швидкісної цілі в їх напрямку.

"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил РФ", - сказано у повідомленні..

Там пошкоджено приміщення та транспортні засоби. За попередніми даними, російська армія застосувала дві ракети "Х-35".

За даними слідства, 29 травня близько 18:30 збройні сили РФ завдали ракетний удар по передмістю Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі.

Обстріли Харківської області

Також ми писали, що вчора у Харківській області два села зазнали повітряних ударів. В результаті дронових атак з боку російських окупантів постраждали вісім людей, в тому числі й чотирирічна дитина.

Окрім цього сьогодні аналітики повідомили, що РФ перекинула 40 Ту-22М3 на аеродром "Оленья". РБК-Україна детально пояснило, про що можуть свідчити такі маневри авіації РФ.

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