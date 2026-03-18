Росія атакувала дронами Львів: під ударом Головне управління СБУ в області

Обстріли Львова

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують численні міста України, і періодично атаки відбуваються на Львів.

Наприклад, 11 лютого по всій Україні було оголошено тривогу через зліт МіГ-31К. Пізніше стало відомо, що ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал", після чого у Львові було чутно серію вибухів. Пізніше мер міста Андрій Садовий підтвердив атаку, але повідомив, що сили ППО знешкодили дві ракети.

Також ми писали, що атака дронів на Львів сталася вранці 15 січня. Зокрема, удар одного з безпілотників стався в центрі міста. Згодом мер Садовий уточнив, що ворожий дрон впав біля пам'ятника Бандері.