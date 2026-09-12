Росія атакувала дронами Ковель, є "прильоти" та поранені

Атака РФ на західні регіони 12 вересня

Нагадаємо, 12 вересня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на західні регіони України, внаслідок чого зафіксовано руйнування та жертви.

Зокрема, ворожі безпілотники атакували Волинську та Рівненську області. Під час повітряної тривоги місцевих жителів закликали негайно прямувати до укриттів та уникати перебування поблизу АЗС через підвищену загрозу повторних ударів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок чергової повітряної атаки РФ на Рівненщині було зруйновано підприємство у Сарненському районі.

Крім того, окупанти завдали удару по Житомирській області. У місті Звягель росіяни атакували продуктовий магазин, унаслідок чого загинули дві людини, а також під обстріл потрапили автозаправні станції та місцеве підприємство.