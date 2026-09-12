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Россия атаковала дронами Ковель, есть "прилеты" и раненые

22:35 12.09.2026 Сб
2 мин
Город оправляется от последствий вражеской атаки
aimg Сергей Козачук
Фото: обстрел Ковеля привел к разрушению (Getty Images)

В результате массированной атаки российских беспилотников в Ковеле повреждена инфраструктура и жилые объекты. За медицинской помощью уже обратились пятеро местных жителей.

Об этом заявил городской голова Ковеля Игорь Чайка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Последствия вражеского удара

В результате массированной атаки дронов в общине Ковеля зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

Также есть разрушение и повреждение недвижимости из-за падения обломков сбитых воздушных целей.

Пока известно о пяти пострадавших гражданах, которые обратились за медицинской помощью в Ковельский МТМО.

Помощь жителям и ликвидация последствий

В общине уже приступила к работе специальная комиссия, которая обследует и фиксирует факты повреждений недвижимого имущества.

Это необходимо для дальнейшего выплаты возмещений и оказания помощи пострадавшим жителям.

Горячая линия городского головы - 0 800 219 019 (сюда могут обращаться люди, чье жилье потерпело разрушения).

Городской голова также поблагодарил экстренные и коммунальные службы за оперативную работу, а силы противовоздушной обороны - за защиту неба.

Атака РФ на западные регионы 12 сентября

Напомним, 12 сентября российские войска совершили массированную воздушную атаку на западные регионы Украины, в результате чего зафиксированы разрушения и жертвы.

В частности, вражеские беспилотники атаковали Волынскую и Ровенскую области. Во время воздушной тревоги местные жители призвали немедленно направляться к укрытиям и избегать пребывания вблизи АЗС из-за повышенной угрозы повторных ударов.

Позже стало известно, что в результате очередной воздушной атаки РФ в Ровенской области было разрушено предприятие в Сарненском районе.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Житомирской области. В городе Звягель россияне атаковали продуктовый магазин, в результате чего погибли два человека, а также под обстрел попали автозаправочные станции и местное предприятие.

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