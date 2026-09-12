Россия атаковала дронами Ковель, есть "прилеты" и раненые

Атака РФ на западные регионы 12 сентября

Напомним, 12 сентября российские войска совершили массированную воздушную атаку на западные регионы Украины, в результате чего зафиксированы разрушения и жертвы.

В частности, вражеские беспилотники атаковали Волынскую и Ровенскую области. Во время воздушной тревоги местные жители призвали немедленно направляться к укрытиям и избегать пребывания вблизи АЗС из-за повышенной угрозы повторных ударов.

Позже стало известно, что в результате очередной воздушной атаки РФ в Ровенской области было разрушено предприятие в Сарненском районе.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Житомирской области. В городе Звягель россияне атаковали продуктовый магазин, в результате чего погибли два человека, а также под обстрел попали автозаправочные станции и местное предприятие.