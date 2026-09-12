"Уникайте АЗС". Росія дронами атакує захід України: що відомо на зараз

Волинську та Рівненську області атакують російські безпілотники. У регіонах працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля та керівника Волинської ОВА Романа Романюка, заяву голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі та заяву голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко.

Деталі повітряної атаки

У напрямку Волині зафіксовано рух великої кількості ворожих цілей.

Жителів регіону закликають негайно прямувати до укриттів або перебувати в безпечних місцях.

У Рівненській області також триває повітряна техніка атаки та працюють сили ППО.

В ОВА попереджають про загрозу від уламків збитих цілей та закликають уникати перебування поблизу об'єктів потенційної небезпеки, зокрема автозаправних станцій.

Оновлено 16:35

Атака на залізницю

Російські війська знову завдали ударів по залізничній інфраструктурі.

За словами Олександра Перцовського, внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в двох містах - Луцьку та Фастові.

Жертв чи постраждалих вдалося уникнути завдяки вчасно вжитим заходам безпеки.

"Завчасно пасажири евакуйовані з потяга, співробітники - з робочих місць. Всі цілі", - зазначив Перцовський.

Він додав, що ворожа атака триває, а в небі фіксують зграї "Шахедів".

Залізничники продовжують роботу з максимальною увагою та обачністю.

Також у мережі пишуть про удар в зупинку у Звягелі на Житомирщині, але офіційної інформації поки немає

Оновлено 16:50

Польща підняла авіацію через атаки РФ

У повітряному просторі Польщі працює військовий гелікоптер, а сили протиповітряної оборони країни приведені у підвищену готовність.

Це пов'язано з черговою атакою російських безпілотників по території західних областей України.

Польські військові наголошують, що підняття авіації має превентивний характер.

Головна мета - моніторинг ситуації та забезпечення безпеки повітряного простору Республіки Польща, зокрема в районах, що межують із зонами російських ударів.

"Оперативне командування Збройних Сил постійно контролює ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 17:20

Атака на Звягель

За словами очільника Житомирської області, російські війська продовжують тероризувати регіон.

Нічний удар - ворог вразив підприємство з іноземними інвестиціями.

Ранкові обстріли - у Звягелі під удар потрапила автозаправна станція, а в Коростені - ще дві АЗС. У цих випадках минулося без жертв.

Влучання по цивільних - близько години тому окупанти знову вдарили по Звягелю, поціливши у продуктовий магазин. Внаслідок цієї атаки 2 людини загинули.

В ОВА закликають жителів області не нехтувати правилами безпеки та обов'язково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги