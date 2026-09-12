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На Рівненщині внаслідок атаки РФ зруйновано підприємство

21:10 12.09.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки ворожого удару?
aimg Сергій Козачук
На Рівненщині внаслідок атаки РФ зруйновано підприємство Фото: РФ зруйнувала підприємство на Рівненщині (Getty Images)
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Внаслідок чергової повітряної атаки російських військ на Рівненську область зазнало руйнувань одне з підприємств у Сарненському районі.

Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки ворожого удару

За попередніми даними, внаслідок влучання та руйнувань на об'єкті люди не постраждали.

Очільник області закликав усіх жителів Рівненщини обов'язково дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог та залишатися в укриттях до відбою.

Атака РФ на західні області України

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки 12 вересня завдали ударів по кількох західних областях України.

Під обстрілом опинилися об'єкти цивільної, промислової та транспортної інфраструктури.

Зокрема, ворог випустив дрони-камікадзе по Волинській та Рівненській областях.

В обох регіонах активно працювали сили протиповітряної оборони. Через загрозу та можливі повторні удари місцевих жителів закликали уникати автозаправних станцій і негайно подбати про власний захист.

Окрім цього, росіяни атакували пасажирський потяг у Луцьку. Пасажирів устигли завчасно евакуювати, тому обійшлося без постраждалих, однак залізничники попередили про можливі зміни у графіках руху.

У Житомирській області ціллю ворогом стали цивільні об'єкти та місцевий бізнес.

У Звягелі під російський удар потрапив продуктовий магазин - внаслідок атаки загинули дві людини. Також пошкоджень зазнали автозаправні станції та місцеве підприємство.

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