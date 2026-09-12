Росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі, є загиблі

У Житомирській області через російські обстріли 12 вересня загинули дві людини. Окрім цього, під ударом опинилися автозаправні станції та підприємство.

Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Наслідки ворожих ударів

За словами очільника області, російські війська продовжують тероризувати регіон.

Нічний удар - ворог вразив підприємство з іноземними інвестиціями.

Ранкові обстріли - у Звягелі під удар потрапила автозаправна станція, а в Коростені - ще дві АЗС. У цих випадках минулося без жертв.

Влучання по цивільних - близько години тому окупанти знову вдарили по Звягелю, поціливши у продуктовий магазин. Внаслідок цієї атаки 2 людини загинули.

В ОВА закликають жителів області не нехтувати правилами безпеки та обов'язково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги

Оновлено 17:30

Деталі руйнувань

В ДСНС зазначили, що під ударом опинилися Коростенський та Звягельський райони.

Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на двох автозаправних станціях і в приміщенні магазину.

Крім того, вогонь охопив два легкові автомобілі та суху рослинність.

Фото: Звягель потрапив під удар РФ (t.me/dsns_telegram)

Попри складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних обстрілів з боку окупантів, рятувальники ліквідували всі осередки займань.

На місцях подій працювали всі відповідні екстрені та оперативні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточниться.