Росія атакувала Дніпро 20 годин поспіль: що відомо про наслідки

Що відомо про сьогоднішній терор у Дніпрі

Нагадаємо, протягом 25 квітня Дніпро став головною ціллю масованого комбінованого удару РФ. Атака, що тривала понад 20 годин, спричинила численні жертви серед цивільного населення та масштабні руйнування у житлових кварталах.

Зокрема, сьогодні вдень окупанти здійснили повторну атаку на місто, внаслідок якої було пошкоджено одне з промислових підприємств.

Під час розбору завалів після нічних прильотів стало відомо про "випадок на мільйон" - в одній із багатоповерхівок ворожий "Шахед" залетів прямо у вікно квартири, проте, на щастя, дивом не здетонував одразу, що врятувало життя мешканцям.

Найважчі наслідки зафіксовані після нічного влучання у житловий будинок. Рятувальники зазначали, що під завалами могли перебувати до п'яти людей, пошукова операція на місці трагедії тривала протягом усього дня. Загалом за добу кількість поранених у місті наблизилася до пів сотні осіб.