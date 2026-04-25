UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Дніпра Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Росія атакувала Дніпро 20 годин поспіль: що відомо про наслідки

19:35 25.04.2026 Сб
3 хв
Дніпро пережило одну з найважчих атак, де ціллю стали звичайні люди у своїх оселях
aimg Сергій Козачук
Фото: окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Дніпро зазнало масованої атаки російських військ, яка тривала понад 20 годин. Окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах міста ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Читайте також: "Випадок один на мільйон": у Дніпрі "Шахед" залетів прямо у вікно квартири

Наслідки ворожої атаки

За словами голови ОВА, ворожий терор тривав майже добу. Окрім загиблих та поранених, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури - понівечене житло, зруйновані будівлі та вигорілі автівки.

"Понад 20 страшних годин хвилями росіяни атакували Дніпро. Били цілеспрямовано по житлових кварталах. Це усвідомлений терор", - наголосив Олександр Ганжа.

Наразі двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

На місцях влучань з ночі працюють усі екстрені служби.

Фото: окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Внаслідок обстрілів загинули 8 мешканців, а кількість поранених зросла до 49 осіб. Серед постраждалих є діти - хлопчики 11 та 14 років.

"Люди втратили дім, люди втратили рідних", - зазначив очільник області.

З-під завалів зруйнованої 4-поверхівки рятувальники продовжують діставати тіла загиблих.

Державна допомога місту

Ганжа зазначив, що для ліквідації наслідків масованого удару Кабінет міністрів України виділить кошти з державного бюджету.

Відповідну підтримку підтвердила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Для ліквідації наслідків цієї масованої атаки уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету. Зараз разом з міською владою підраховуємо масштаби руйнувань", - повідомив Ганжа.

Оновлено 19:53

Голова ОВА заявив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки російських військ на Дніпро зросла до десяти осіб.

Більшість поранених наразі перебувають під наглядом лікарів.

Наразі у лікарнях перебувають вісім осіб. Четверо чоловіків віком 24, 26, 44 та 53 років перебувають у важкому стані.

Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу та борються за їхні життя.

Що відомо про сьогоднішній терор у Дніпрі

Нагадаємо, протягом 25 квітня Дніпро став головною ціллю масованого комбінованого удару РФ. Атака, що тривала понад 20 годин, спричинила численні жертви серед цивільного населення та масштабні руйнування у житлових кварталах.

Зокрема, сьогодні вдень окупанти здійснили повторну атаку на місто, внаслідок якої було пошкоджено одне з промислових підприємств.

Під час розбору завалів після нічних прильотів стало відомо про "випадок на мільйон" - в одній із багатоповерхівок ворожий "Шахед" залетів прямо у вікно квартири, проте, на щастя, дивом не здетонував одразу, що врятувало життя мешканцям.

Найважчі наслідки зафіксовані після нічного влучання у житловий будинок. Рятувальники зазначали, що під завалами могли перебувати до п'яти людей, пошукова операція на місці трагедії тривала протягом усього дня. Загалом за добу кількість поранених у місті наблизилася до пів сотні осіб.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
