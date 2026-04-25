Обстрел Днепра

Россия атаковала Днепр 20 часов подряд: что известно о последствиях

19:35 25.04.2026 Сб
3 мин
Днепр пережил одну из самых тяжелых атак, где целью стали обычные люди в своих домах
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Днепр подвергся массированной атаке российских войск, которая длилась более 20 часов. Оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам города ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: "Случай один на миллион": в Днепре "Шахед" залетел прямо в окно квартиры

Последствия вражеской атаки

По словам главы ОВА, вражеский террор продолжался почти сутки. Кроме погибших и раненых, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры - изуродованное жилье, разрушенные здания и выгоревшие машины.

"Более 20 страшных часов волнами россияне атаковали Днепр. Били целенаправленно по жилым кварталам. Это осознанный террор", - отметил Александр Ганжа.

Сейчас двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На местах попаданий с ночи работают все экстренные службы.

Фото: оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

В результате обстрелов погибли 8 жителей, а количество раненых возросло до 49 человек. Среди пострадавших есть дети - мальчики 11 и 14 лет.

"Люди потеряли дом, люди потеряли родных", - отметил глава области.

Из-под завалов разрушенной 4-этажки спасатели продолжают доставать тела погибших.

Государственная помощь городу

Ганжа отметил, что для ликвидации последствий массированного удара Кабинет министров Украины выделит средства из государственного бюджета.

Соответствующую поддержку подтвердила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Для ликвидации последствий этой массированной атаки правительство предоставит Днепру помощь из государственного бюджета. Сейчас вместе с городскими властями подсчитываем масштабы разрушений", - сообщил Ганжа.

Обновлено 19:53

Председатель ОВА заявил, что количество пострадавших в результате вечерней атаки российских войск на Днепр возросло до десяти человек.

Большинство раненых сейчас находятся под наблюдением врачей.

Сейчас в больницах находятся восемь человек. Четверо мужчин в возрасте 24, 26, 44 и 53 лет находятся в тяжелом состоянии.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь и борются за их жизни.

Что известно о сегодняшнем терроре в Днепре

Напомним, в течение 25 апреля Днепр стал главной целью массированного комбинированного удара РФ. Атака, длившаяся более 20 часов, повлекла многочисленные жертвы среди гражданского населения и масштабные разрушения в жилых кварталах.

В частности, сегодня днем оккупанты совершили повторную атаку на город, в результате которой было повреждено одно из промышленных предприятий.

Во время разбора завалов после ночных прилетов стало известно о "случае на миллион" - в одной из многоэтажек вражеский "Шахед" залетел прямо в окно квартиры, однако, к счастью, чудом не сдетонировал сразу, что спасло жизнь жителям.

Самые тяжелые последствия зафиксированы после ночного попадания в жилой дом. Спасатели отмечали, что под завалами могли находиться до пяти человек, поисковая операция на месте трагедии продолжалась в течение всего дня. Всего за сутки количество раненых в городе приблизилось к полусотне человек.

Больше по теме:
Днепропетровская областьобстріл ДніпраДнепрВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака