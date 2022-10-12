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Росія атакувала близько 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

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Середа 12 жовтня 2022 01:16
Росія атакувала близько 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко Фото: Міністр енергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Протягом останній двох днів російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в інтерв'ю CNN.

Посадовець зазначив, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Галущенко наголосив, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

При цьому він вказав, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав надати засоби ППО.

"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго.

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти обстріляли Львівську область. Внаслідок атаки було знищено дві електропідстанції.

Раніше ми писали, що РФ двічі атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

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