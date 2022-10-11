Обстріли Львівської області: окупанти знищили дві електропідстанції
У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли Львівську область. Внаслідок атаки були знищені дві електропідстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"На Львівщині російські ракети повторно поцілили у дві електропідстанції, які зазнали обстрілів 10 жовтня", - йдеться у повідомленні.
За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, електропідстанції повністю знищені. Окремо Козицький у Telegram-каналі повідомив про деталі сьогоднішньої атаки на регіон.
"Відбулися повторні удари по двох енергооб‘єктах із тих, по яких ворог влучав і вчора. Йдеться про об‘єкти у Львові та у Львівському районі. Удари сталися орієнтовно о 12 годині", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждав 53-річний чоловік, отримавши осколкове поранення. Одну з ворожих ракет, яка вилетіла з акваторії Каспійського моря, вдалося збити.
"На обидвох об‘єктах зараз працюють фахівці ДСНС та правоохоронці. Наслідки ударів ще оцінють", - додав Козицький.
Він додав, що 30% Львова наразі без світла, а упродовж доби можливі тимчасові перебої з електро- та водопостачанням. За останні два дні чотири електричні підстанції у Львівській області зазнали значних руйнувань, проте вже шукають шляхи, щоб забезпечити електроживлення області обхідними шляхами.
Нагадаємо, що сьогодні у Львові пролунали вибухи. Місто частково залишилось без світла.
Також вчора у Львівській області чути вибухи. У місті були проблеми зі зв'язком, у деяких районах не було води та світла.
Як повідомлялося, Росія атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС Вінницької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.