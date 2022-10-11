Росіяни атакували іранськими дронами Ладижинську ТЕС

Російська Федерація атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС Вінницької області. Подробиці наразі не уточнюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136". Усі служби працюють", - пише Борзов. Також голова ОВА закликає містян дотримуватись усіх заходів безпеки під час повітряної тривоги. Оновлено 8.45. Як розповів виконуючий обов'язки міського голови Ладижина Олександр Коломієць, при влучанні у Ладижинську ТЕС травмованих немає.