Росіяни атакували іранськими дронами Ладижинську ТЕС
Російська Федерація атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС Вінницької області. Подробиці наразі не уточнюються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136". Усі служби працюють", - пише Борзов.
Також голова ОВА закликає містян дотримуватись усіх заходів безпеки під час повітряної тривоги.
Оновлено 8.45. Як розповів виконуючий обов'язки міського голови Ладижина Олександр Коломієць, при влучанні у Ладижинську ТЕС травмованих немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз тим часом засудив Росію через приватизацію тимчасово захопленої ЗАЕС. Закликав посилення присутності МАГАТЕ для підвищення безпечності об'єкта.
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