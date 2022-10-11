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Росіяни атакували іранськими дронами Ладижинську ТЕС

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Вівторок 11 жовтня 2022 07:53
Росіяни атакували іранськими дронами Ладижинську ТЕС Фото: Росіяни атакували іранськими дронами Ладижиську ТЕС (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС Вінницької області. Подробиці наразі не уточнюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136". Усі служби працюють", - пише Борзов.

Також голова ОВА закликає містян дотримуватись усіх заходів безпеки під час повітряної тривоги.

Оновлено 8.45. Як розповів виконуючий обов'язки міського голови Ладижина Олександр Коломієць, при влучанні у Ладижинську ТЕС травмованих немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз тим часом засудив Росію через приватизацію тимчасово захопленої ЗАЕС. Закликав посилення присутності МАГАТЕ для підвищення безпечності об'єкта.

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Російська Федерація Вінницька область
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