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Россия атаковала около 30% энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко

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Среда 12 октября 2022 01:16
Россия атаковала около 30% энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко Фото: Министр энергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

За последние два дня российскими ракетами было поражено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в интервью CNN.

Чиновник отметил, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Галущенко подчеркнул, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

При этом он отметил, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал предоставить средства ПВО.

"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-то игры с международным правом. Им безразличны любые международные соглашения или конвенции", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, 11 октября российские оккупанты обстреляли Львовскую область. В результате атаки были уничтожены две электроподстанции.

Ранее мы писали, что РФ дважды атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

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