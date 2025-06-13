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Росія атакує Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза

Київ, П'ятниця 13 червня 2025 02:07
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Росія атакує Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза Фото: РФ атакує Україну дронами 13 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакують Україну дронами в ніч на 13 червня. Загарбники випустили безпілотники з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Перше повідомлення про пуски безпілотників Повітряні сили ЗСУ опублікували о 22:30 12 червня. Перші ворожі дрони залетіли в України з Харківської області. Вони рухалися у напрямку Куп'янська.

Пізніше стало відомо, що декілька груп ударних дронів летять через Херсонщину курсом на Миколаївську область.

Також Повітряні сили попередили про нові групи дронів, які залетіли на територію Харківської області. Частина "Шахедів" з цього напрямку перелітає у Донецьку область.

Оновлення:

  • 2:12. Повітряні сили повідомили про нові групи безпілотників через Тендрівську косу - у напрямку Миколаївщини.

Карта повітряних тривог станом на 1:50
Росія атакує Україну &quot;Шахедами&quot; з різних напрямків: де загроза

Масовані атаки РФ на Україну

Як відомо, з початку літа російські загарбники посилили обстріли України. Окупанти щоночі масовано атакують Україну дронами, іноді також застосовують ракети.

Так, 10 червня росіяни масовано вдарили по Києву, що призвело до серйозних пошкоджень та постраждалих. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Також росіяни активізували удари по Харкову. Минулої ночі у місті було зафіксовано 11 влучань, ще один "Шахед" - не вибухнув. Кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед поранених є діти.

Як пише Defense Express, днями росіяни намагалися атакувати Київ новим реактивним дроном "Герань-3", його збила ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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