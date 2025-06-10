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Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів

Київ, Вівторок 10 червня 2025 09:39
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Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів Фото: в ніч на 10 червня був один із найбільших ударів по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.

РБК-Україна публікує репортаж зі столиці, яка пережила один з масованіших нальотів ударних дронів.

Протягом ночі ворог безперестанку тероризував столицю дронами. Війська РФ били цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста.

Як зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко, ця ніч була важкою, але завдяки неймовірній роботі Сил оборони вдалося мінімізувати жертви.

Всього в місті пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення. Четверо людей постраждали.

Найбільше руйнувань у Києві зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.

РБК-Україна побувало в Оболонському районі столиці та ділиться кадрами наслідків ворожої атаки проти мирних мешканців столиці.

На кадрах можна побачити, як в одній з багатоповерхівок у столичному ЖК утворилася величезна дірка.

Фото: наслідки атаки РФ у Оболонському районі столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Постраждали саме нижні поверхи висотки, де й утворилась діра, є зруйновані квартири. В будинку повибивало вікна та пошкоджено фасад. Також пошкоджені автівки та приміщення аптеки. Неподалік спалахнула пожежа на території СТО.

Також в Оболонському районі уламки безпілотника впали на територію однієї зі шкіл.

Фото: у ЖК утворилася дірка в одній з багатоповерхівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
ДСНС навіть довелося залучити гелікоптер для гасіння пожеж, які стались через російську атаку.

Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів

Фото: в Києві для ліквідації пожеж, що сталися через нічну атаку РФ, залучили гелікоптер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що стосується наслідків у інших районах столиці, то в Деснянському - горіла автівка, також зафіксовано падіння дрона.

У Шевченківському районі палали автівки. Також загорівся балкон у житловому будинку і пожежа в будівлі бізнес-центру. Спалахнули нежитлові приміщення.

Тим часом у Дніпровському районі столиці повідомлялося про задимлення в нежитловій забудові, а у Подільському районі уламки безпілотників впали на двох локаціях.

У Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій будівлі та в житловому будинку. Уламки впали у зеленій зоні та на відкритій місцевості. Є часткова руйнація в нежитловій зоні, пошкоджені гаражі, спалахнули склади.

Також горить лісосмуга за іншою адресою. Крім того, в Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок.

У Соломʼянському районі спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. Уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі та руйнування в бізнес-центрі.

Наразі на місцях працюють всі відповідні служби, аби ліквідувати наслідки російської масованої атаки. Через масові пожежі місто від ночі оповите димом. РБК-Україна вже розповідало, в яких районах фахівці фіксують найсильніше забруднення повітря.

Нічна атака РФ на Україну 10 червня

Нагадаємо, що всього цієї ночі війська РФ випустили по Україні 322 дрони та ракети. Основним напрямком удару був Київ.

Всього ворог під час нічної атаки використав:

  • 315 ударних "Шахедів" та безпілотників-імітаторами різних типів.
  • 2 балістичні ракети KN-23.
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Всього ППО знешкодила 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені, а саме:

  • 213 "Шахедів" та безпілотників-імітаторами різних типів, 64 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
  • 2 балістичні ракети KN-23.
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Є влучання у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.

Загалом найбільше від цієї нічної атаки постраждали столиця, Київська область та Одеса. Ворог цілив по цивільній інфраструктурі. Всього внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять.

В Одесі, яка також була під масованим ударом, вже до 2 зросла кількість загиблих, ще 9 людей дістали поранення. Окрім полового будинку та станції екстреної медичної допомоги, в місті пошкоджено приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк та будівлю залізничного вокзалу.

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Київ Атака дронів Війна в Україні Пожежа
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