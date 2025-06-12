Горіли будинки, магазини і авто: фото наслідків нічної атаки РФ по Харкову
В ніч на 12 червня росіяни знову атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу були зафіксовані пожежі та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Вночі ворог атакував Харків безпілотниками. Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста - горіли будинки, магазини, авто", - йдеться у повідомленні.
Також надзвичайники поінформували, що кількість постраждалих зросла до 14 (до цього було відомо про 12), серед них - 4 дитини.
"Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку", - додали у ДСНС.
Оновлено 08:38. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15.
Як повідомили в поліції Харківської області, внаслідок обстрілів 15 харків'ян отримали різні травми, п'ятьох із них доставили до лікарні. Серед постраждалих - четверо дітей 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано.
Фото: у Харкові пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі (t.me/police_kh_region)
Обстріл Харкова
Нагадаємо, вранці мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував місто з 01:37 до 03:08. У місті було зафіксовано 11 влучень, ще один "Шахед" - не вибухнув.
"Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали просто біля дитячих майданчиків. Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту", - писав він.
Докладніше про те, які наслідки фіксувалися в кожному з трьох районів міста - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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