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Россия атакует Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза

Киев, Пятница 13 июня 2025 02:07
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Россия атакует Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза Фото: РФ атакует Украину дронами 13 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атакуют Украину дронами в ночь на 13 июня. Захватчики выпустили беспилотники с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Первое сообщение о пусках беспилотников Воздушные силы ВСУ опубликовали в 22:30 12 июня. Первые вражеские дроны залетели в Украину из Харьковской области. Они двигались в направлении Купянска.

Позже стало известно, что несколько групп ударных дронов летят через Херсонскую область курсом на Николаевскую область.

Также Воздушные силы предупредили о новых группах дронов, которые залетели на территорию Харьковской области. Часть "Шахедов" с этого направления перелетает в Донецкую область.

Обновление:

  • 2:12. Воздушные силы сообщили о новых группах беспилотников через Тендровскую косу - в направлении Николаевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50
Россия атакует Украину &quot;Шахедами&quot; с разных направлений: где угроза

Массированные атаки РФ на Украину

Как известно, с начала лета российские захватчики усилили обстрелы Украины. Оккупанты каждую ночь массированно атакуют Украину дронами, иногда также применяют ракеты.

Так, 10 июня россияне массированно ударили по Киеву, что привело к серьезным повреждениям и пострадавшим. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Также россияне активизировали удары по Харькову. Прошлой ночью в городе было зафиксировано 11 попаданий, еще один "Шахед" - не взорвался. Количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди раненых есть дети.

Как пишет Defense Express, на днях россияне пытались атаковать Киев новым реактивным дроном "Герань-3", его сбила ПВО.

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