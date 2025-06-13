Россия атакует Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза

Российские оккупанты атакуют Украину дронами в ночь на 13 июня. Захватчики выпустили беспилотники с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Первое сообщение о пусках беспилотников Воздушные силы ВСУ опубликовали в 22:30 12 июня. Первые вражеские дроны залетели в Украину из Харьковской области. Они двигались в направлении Купянска.

Позже стало известно, что несколько групп ударных дронов летят через Херсонскую область курсом на Николаевскую область.

Также Воздушные силы предупредили о новых группах дронов, которые залетели на территорию Харьковской области. Часть "Шахедов" с этого направления перелетает в Донецкую область.

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2:12. Воздушные силы сообщили о новых группах беспилотников через Тендровскую косу - в направлении Николаевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50

