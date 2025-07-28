Росія атакує Україну ракетами: оголошено масштабну повітряну тривогу

Атака РФ 28 липня

Увечері росіяни вчергове запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Загроза є і для західних областей.

У Києві повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

Пізніше зайшла нова група безпілотників. Вибухи пролунали і в Запоріжжі.

Унаслідок нічної атаки на Київ, у Дарницькому районі в багатоповерховому будинку вилетіли вікна. Постраждали щонайменше вісім осіб.

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