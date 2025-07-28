Россия атакует Украину ракетами: объявлена масштабная воздушная тревога

После полуночи мониторинговые каналы сообщали о том, что Россия подняла стратегическую авиацию.

О том, что вражеские ракеты находятся уже в воздушном пространстве Украины, ВС ВСУ сообщили в 4:02.

Тревога расширилась на Львовскую, Закарпатскую, Ровненскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Чернивецкую, Винницкую, Житомирскую и другие области.

Изначально известно, что ракеты держат курс на Чернигов, Черкассы. Также воздушная цель зафиксирована в районе Черниговской области.