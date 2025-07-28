Россия атакует Украину ракетами: объявлена масштабная воздушная тревога

Ночью, 28 июля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска Россией ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и карту воздушных тревог.
После полуночи мониторинговые каналы сообщали о том, что Россия подняла стратегическую авиацию.
О том, что вражеские ракеты находятся уже в воздушном пространстве Украины, ВС ВСУ сообщили в 4:02.
Тревога расширилась на Львовскую, Закарпатскую, Ровненскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Чернивецкую, Винницкую, Житомирскую и другие области.
Изначально известно, что ракеты держат курс на Чернигов, Черкассы. Также воздушная цель зафиксирована в районе Черниговской области.
Вечером россияне в очередной запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Угроза есть и для западных областей.
В Киеве сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.
Позже зашла новая группа беспилотников. Взрывы раздались и в Запорожье.
В результате ночной атаки на Киев, в Дарницком районе в многоэтажном здании вылетели окна. Пострадали минимум восемь человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.