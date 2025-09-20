Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Нічна атака Росії

В ніч на 20 вересня армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Центральними по ударах дронами "Шахед" були Дніпро і Павлоград. Протягом ночі у цих містах неодноразово лунали потужні вибухи. Також дрони атакували Миколаїв.

Близько 05:00 у Миколаєві та Павлограді було чути потужні вибухи через удари балістикою.

Близько 04:30 безпілотники також рухалися на Київ та Київську область. У регіоні оголошено загрозу уражень балістикою.