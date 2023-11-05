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Росія атакує Україну дронами. Є загроза для Одеси та області

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакують Україну дронами. Є загроза для Одеси та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Перша група "шахедів" рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід. Друга група - знаходиться північніше Одеси, рухається на північ", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні. 

Обстріл Одеської області

Вдень 5 листопада в Одесі лунали вибухи. Вдруге вибухи у місті пролунали вже ввечері. 

Однак пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Одеську область. Зокрема, загарбники випустили з акваторії Чорного моря та спрямували на регіон протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Остання масштабна атака

У ніч на 3 листопада російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Під удар ворога потрапив Харків, в Одеській та Львівській областях атаковані об'єкти критичної інфраструктури, а в Івано-Франківській - військовий об'єкт. Також відомо, що на Прикарпатті уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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ОдесаВійна Росії проти України