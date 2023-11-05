Россия атакует Украину дронами. Есть угроза для Одессы и области

"Первая группа "шахедов" движется вдоль Украино-Молдавской границы на северо-запад. Вторая группа - находится севернее Одессы, движется на север", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области

Днем 5 ноября в Одессе раздавались взрывы. Второй раз взрывы в городе прогремели уже вечером.

Однако позже стало известно, что оккупанты обстреляли Одесскую область. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Последняя масштабная атака

В ночь на 3 ноября российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попал Харьков, в Одесской и Львовской областях атакованы объекты критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской – военный объект. Также известно, что на Прикарпатье обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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