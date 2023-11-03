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Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 08:06
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Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО Фото: Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну 40 "Shahed-136/131" з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Крім того, РФ запустила ракету Х-59 з окупованої Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету", - йдеться в повідомленні.

Особливість атаки

Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

Обстріл України

Ввечері 2 листопада росіяни знову атакували Україну з повітря. Вибухи лунали в Харкові та Кропивницькому. Зокрема, в ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто.

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Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
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