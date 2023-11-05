В Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги у неділю ввечері, 5 листопада. У місті працює ППО.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, в Одесі лунають вибухи.

При цьому Гуменюк закликала не заважати роботі ППО.

До того ж Повітряні сили ЗСУ попередили Одеську область про ракетну небезпеку.

Обстріл Одеської області

Це вже друга атака на регіон за сьогодні. Вдень в Одесі лунали вибухи.

Однак пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Одеську область. Зокрема, загарбники випустили з акваторії Чорного моря та спрямували на регіон протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Остання масштабна атака

У ніч на 3 листопада російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Під удар ворога потрапив Харків, в Одеській та Львівській областях атаковані об'єкти критичної інфраструктури, а в Івано-Франківській - військовий об'єкт. Також відомо, що на Прикарпатті уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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