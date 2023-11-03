Удар по Харкову та "приліт" в Одеській області: деталі та наслідки нічної атаки

Російська армія у ніч на 3 листопада масовано атакувала Україну. Під ударом були Харків, Одеська область та західні регіони.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, глави Одеської ОВА Олега Кіпера, глави Львівської ОВА Максима Козицького, мера Львова Андрія Садового, голови Дніпропетровської ОВА Миколи Лукашука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, керівника ОП Андрія Єрмака,, Telegram-канали ДСНС, Повітряних сил ЗСУ, Харківської обласної прокуратури.

Чим атакувала Росія

Цієї ночі росіяни випустили по Україні аж 40 дронів-камікадзе. Пуски були з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ. Також окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-59 з окупованої території Херсонської області.

"Шахеди" запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

Сили протиповітряної оборони знищили 24 "Шахеди" та авіаційну ракету.

Харків

Найбільшої внаслідок нічної атаки окупантів постраждав Харків. За даними прокуратури, окупанти атакували місто 10 дронами, а місцева влада стверджує про 4 "Шахеди".

Удари прийшлись на Основ'янський та Шевченківський райони міста. Внаслідок влучань виникли 5 пожеж. Пошкоджені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, житловий будинок, СТО, гаражі, автомобілі.

Після атаки до медиків звернулися 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, серед них двоє дітей. На щастя, поранення внаслідок обстрілу ніхто не отримав.

Одеська область

Вчергове під удар ворога потрапила Одеська область. Як зазначає ОВА, протиповітряна оборона збила у регіоні два дрони, але є влучання.

Окупанти вдарили по технічній території інфраструктурного об'єкта в Одеській області. За попередніми даними, серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Львів та область

Під час повітряної тривоги голова Львівської ОВА повідомляв про загрозу ударів дронами. Йшлося про Львів, Яворів, Стрий та Моршин.

Мер Львова заявив, що Львівській області вночі загрожували 16 "Шахедів". За даними місцевої влади, військові знищили 11 ворожих дронів. У самому Львові було спокійно.

Пізніше очільник ОВА повідомив про 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, ніхто не постраждав.

Івано-Франківська область

Глава МВС повідомив, що близько 6:00 у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Внаслідок цього спалахнула пожежа у гуртожитку. Інформації про постраждалих поки немає.

Де ще збивали дрони

Цієї ночі вибухи чули також у Кропивницькому. Ймовірно, в області працювала протиповітряна оборона.

У Дніпропетровській області також збили ворожий дрон. Це сталося над Криворізьким районом.

У Зеленського відреагували

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нічну атаку дронів. Він заявив, що росіяни поступово нарощують повітряні атаки, але Повітряні сили працюють.

"Битва за небо - це те, що чекає на нас. І ця битва буде за нашу інфраструктуру проти країни-терориста. У той же час триває битва за море і за справедливість. Чорноморського флоту в Криму не буде. Крим - це Україна", - написав він.