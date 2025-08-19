Росія атакує, поки Зеленський і Трамп працюють заради миру, - Сибіга

Атака РФ по Україні 19 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши 270 ударних дронів Shahed та різні безпілотники-імітатори з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, по території України було випущено 5 балістичних ракет "Іскандер-М" з Ростовської та Воронезької областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму, а з акваторії Каспійського моря запущено 5 крилатих ракет Х-101 із стратегічних літаків.

Натомість протиповітряною обороною було знищено або подавлено 236 ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано прямі влучання 4 ракет і 40 дронів на 16 локаціях, а уламки збитих ворожих цілей впали на 3 окремих місця.

Переговори у Білому домі

18 серпня у Білому домі зустрілися президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Головною темою дискусій стали гарантії безпеки для України, і союзники підтвердили готовність надати відповідну підтримку.

Під час зустрічі Трамп тимчасово припинив багатосторонні переговори, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. За підсумками розмови американський президент повідомив про домовленість щодо організації можливого тристороннього саміту за участю Зеленського, який може відбутися в одній із європейських країн.

Трамп підкреслив, що США готові забезпечити гарантії безпеки для України та не виключають направлення американських військових для контролю за виконанням потенційної мирної угоди з Росією.