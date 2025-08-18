ua en ru
Заради дзвінка Путіну? Трамп перервав переговори з європейцями, - Bild

Понеділок 18 серпня 2025 23:56
Заради дзвінка Путіну? Трамп перервав переговори з європейцями, - Bild Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп перервав переговори з європейськими лідерами, щоб зателефонувати главі Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначимо, що наразі очільник Білого дому проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо можливого завершення війни.

Водночас за даними Bild, Трамп перервав ці переговори заради телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним.

"Після цього раунд має відновитися", - додає видання.

Дзвінок Трампа Путіну

Зазначимо, що напередодні зустрічі Трамп заявляв, що має намір зателефонувати диктатору РФ, який чекає на результати сьогоднішніх зустрічей з українським і європейським лідерами. Тобто він мав на увазі, що дзвінок буде лише після цих зустрічей.

"І у нас буде телефонна розмова відразу після цих сьогоднішніх зустрічей. Путін чекає мого дзвінка", - сказав Трамп.

