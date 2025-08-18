Заради дзвінка Путіну? Трамп перервав переговори з європейцями, - Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Дзвінок Трампа Путіну

Зазначимо, що напередодні зустрічі Трамп заявляв, що має намір зателефонувати диктатору РФ, який чекає на результати сьогоднішніх зустрічей з українським і європейським лідерами. Тобто він мав на увазі, що дзвінок буде лише після цих зустрічей.

"І у нас буде телефонна розмова відразу після цих сьогоднішніх зустрічей. Путін чекає мого дзвінка", - сказав Трамп.